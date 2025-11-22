Россия и США
22 ноября, 08:12

Россиянам объяснили, по каким признакам можно вычислить маньяка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Серийные убийцы редко могут полностью скрыть своё состояние — внимательный человек способен почувствовать неладное. Об этом «Постньюс» рассказала журналист и правозащитник Ева Меркачёва.

По её словам, мимика, разговоры и общее болезненное поведение маньяка обычно выдают его. Она уточнила, что многие криминологи считают тягу к убийствам биологически обусловленной — поэтому даже короткого общения достаточно, чтобы проявилось «нутро» человека.

«Внимательный наблюдатель может распознать маньяка… это чувствуется», — отметила Меркачева.

Но, по словам Меркачевой, проблема в другом: люди часто сами находятся в тяжёлом ментальном состоянии и теряют бдительность. Это снижает интуицию и мешает заметить опасность рядом.

Число 27 вело на убийства. История «богородского маньяка», ценившего цифры больше жизней

Несколько дней назад в Подмосковье был задержан 46-летний мужчина, которого следственные органы подозревают в серийных похищениях женщин, работавших нянями. По версии следствия, преступник удерживал женщин в своём доме, расположенном в Богородском городском округе, где подвергал их сексуальному насилию и принуждал к приёму наркотических средств. На его счету — как минимум две жертвы.

Мария Любицкая
