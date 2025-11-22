«Она не сломалась под давлением»: «Мисс Россия – 2025» встала на защиту победительницы «Мисс Вселенная»

Победа на современных конкурсах красоты всё меньше зависит от внешних данных и всё больше — от внутреннего содержания, личной истории и способности проявлять эмпатию. Такое мнение о трансформации критериев оценки высказала победительница национального конкурса «Мисс Россия – 2025» Анастасия Венза в эксклюзивном комментарии для Life.ru.

«В нынешних конкурсах красоты всё чаще побеждают не просто «красивые лица», а те, кто делает ставку на смысл, на «голос женщины», на эмпатию и личную историю», — сказала она.

По её словам, победительница конкурса «Мисс Вселенная – 2025» мексиканка Фатима Бош Фернандес показала не только внешнюю красоту, но и силу характера, уверенность и способность отстаивать себя в сложной ситуации. Венза отметила, что та не сломалась под давлением, проявила достоинство, спокойствие и профессионализм, а её история, стойкость и отношение к людям сделали победу логичной и заслуженной.

«Мисс Россия – 2025» добавила, что участница оказалась в центре бурных обсуждений не из-за собственных ошибок, а из-за общей напряжённости вокруг конкурса. Она пояснила, что хейт направлен не на саму Фатиму, а является следствием эмоций людей, которые видят только заголовки и не разбираются в ситуации.

Собеседница Life.ru убеждена, что победа мексиканки была честной и достигнута трудом, самообладанием и стойкостью, а текущая критика — это скорее шум вокруг конкурса, а не отражение реальных качеств девушки. В завершение Анастасия Венза отметила, что личное общение с Фатимой во время конкурса убедило её в том, что победительница полностью достойна своего титула.

Напомним, победительницей «Мисс Вселенная – 2025» стала мексиканка Фатима Фернандес, которую организатор до этого публично назвал «тупицей» за пропущенную фотосессию. Однако она не сломалась и блестяще отстояла своё достоинство на сцене, доказав всем свою силу духа. Её триумф стал настоящей сенсацией и символом победы над несправедливостью, хоть и вызвал массу хейта. В итоге именно она, а не её обидчик, ушла с конкурса настоящей королевой. В тройку призёров также вошли представительницы Таиланда и Венесуэлы. Это уже 74-й по счёту выбор самой красивой женщины планеты.