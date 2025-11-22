Эксперименты по обнаружению сознания у искусственного интеллекта требуют чёткого определения этого понятия. Об этом рассказал философ Александр Ветушинский, комментируя начало исследований «Яндекса» по выявлению у нейросетей способности формировать собственную точку зрения.

Специалист пояснил, что сознание необходимо операционализировать — превратить в измеряемые параметры. Если с интеллектом это проще благодаря тестам IQ, то с сознанием учёным предстоит найти косвенные признаки самосознания. Как пояснил в разговоре с «Газетой.ru» Ветушинский, ключевым может стать анализ ментального словаря ИИ — способности использовать выражения вроде «мне больно» или «я чувствую тоску» для описания внутреннего состояния, а не просто как заученные фразы.

Философ добавил, что нейросети, обученные на огромных массивах человеческих текстов, могут воспроизводить высказывания о чувствах, не испытывая их. Поэтому исследователям потребуются тщательные проверки, чтобы отличить реальное самосознание от имитации. При этом Ветушинский призвал критически оценивать громкие заявления о наличии сознания у ИИ, учитывая, что разные исследователи могут вкладывать в этот термин различное содержание.

Напомним, «Яндекс» начал эксперимент по обнаружению сознания у нейросетей. Исследование направлено на выявление способности ИИ формировать устойчивые предпочтения и точку зрения, не заимствованные из человеческих текстов. Успех эксперимента может стать первым в мире случаем фиксации зачатков собственного мышления у искусственного интеллекта.