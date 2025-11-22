Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 08:58

Юрист объяснил причины повторного розыска журналиста Рогана*

Том Роган*. Обложка © Gettyimages / Ed Rode

Том Роган*. Обложка © Gettyimages / Ed Rode

Повторное объявление американского журналиста Тома Рогана* в розыск могло быть вызвано возобновлением расследования или новыми основаниями для уголовного преследования. Такую точку зрения высказал юрист Александр Хаминский.

«Подозреваемого в совершении преступления человека можно повторно объявить в розыск по разным причинам. Если дело, по которому ведётся розыск, приостановлено, а затем вновь возобновлено, подозреваемый может быть снова объявлен в розыск», — пояснил эксперт «Газете.ru».

По словам правоведа, другой причиной может стать возбуждение нового уголовного дела, даже если предыдущий розыск уже был завершён. Хаминский напомнил, что Роган* обвиняется в призывах к терроризму ещё с 2018 года, а в 2024 году его включили в перечень экстремистов и террористов.

Двойника Пугачёвой Александра Пескова объявили в розыск
Двойника Пугачёвой Александра Пескова объявили в розыск

Том Роган* — американский журналист Washington Examiner, призывавший к подрыву Крымского моста. 20 ноября стало известно, что МВД России вновь объявило его в розыск.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar