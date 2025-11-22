Юрист объяснил причины повторного розыска журналиста Рогана*

Повторное объявление американского журналиста Тома Рогана* в розыск могло быть вызвано возобновлением расследования или новыми основаниями для уголовного преследования. Такую точку зрения высказал юрист Александр Хаминский.

«Подозреваемого в совершении преступления человека можно повторно объявить в розыск по разным причинам. Если дело, по которому ведётся розыск, приостановлено, а затем вновь возобновлено, подозреваемый может быть снова объявлен в розыск», — пояснил эксперт «Газете.ru».

По словам правоведа, другой причиной может стать возбуждение нового уголовного дела, даже если предыдущий розыск уже был завершён. Хаминский напомнил, что Роган* обвиняется в призывах к терроризму ещё с 2018 года, а в 2024 году его включили в перечень экстремистов и террористов.

Том Роган* — американский журналист Washington Examiner, призывавший к подрыву Крымского моста. 20 ноября стало известно, что МВД России вновь объявило его в розыск.

