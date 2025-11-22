Румынские истребители F-16 подняли в воздух возле украинской границы из-за БПЛА

Румыния подняла в ночное время два истребителя F-16 Fighting Falcon для контроля воздушной обстановки возле украинской границы. Данное заявление сделала пресс-служба министерства обороны страны.

Военные самолёты были подняты с 86-й авиабазы, расположенной в уезде Кэлэраш, в связи с обнаружением беспилотных летательных аппаратов в районе украинского города Измаил. Через национальную систему оповещения Ro-Alert было разослано предупреждение для жителей северной части уезда Тулча. При этом в министерстве подчеркнули, что случаи проникновения дронов в воздушное пространство Румынии зафиксированы не были.

Истребители выполняли мониторинговые задачи в течение ночи и благополучно вернулись на авиабазу Борча в 3:42 по местному времени. Румынское оборонное ведомство также сообщило о тесном взаимодействии с союзниками по Североатлантическому альянсу. Представители министерства отметили, что постоянно обмениваются оперативной информацией в реальном времени для обеспечения безопасности страны и восточного фланга НАТО.

Ранее стало известно, что Украина и Франция заключили десятилетнее соглашение о поставках многоцелевых истребителей Rafale. Документ предполагает многоэтапный процесс поставок военной авиационной техники. Данное обстоятельство означает, что первые самолёты поступят на вооружение не сразу, а с определённой временной задержкой.