Чуть не убила печень: Москвичка, выпивавшая каждый день по пять кружек матчи, стала жёлтой

Москвичка, которая ежедневно выпивала по пять кружек матчи, начала желтеть. После обследования врачи объяснили: при частом употреблении напиток серьёзно нагружает печень, особенно если порошок низкого качества. Токсины могут накапливаться и вызывать симптомы, похожие на желтуху, передаёт SHOT.

Специалисты добавили, что в матче много катехинов — полезных при умеренном потреблении, но в избытке они раздражают слизистую желудка и увеличивают нагрузку на печень. Есть и другой риск: танины и полифенолы снижают усвоение железа почти на 90%, а это уже путь к анемии, особенно у людей с низким уровнем железа или проблемами ЖКТ. Теперь 22-летней девушке пришлось полностью отказаться от матчи и заняться восстановлением здоровья.

