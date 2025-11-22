Life.ru выяснил, помогает ли бандаж при втором подбородке

Бандаж для второго подбородка временно делает его менее заметным, но проблему полностью не устраняет. Как рассказала Life.ru пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман, бандаж работает за счёт сдавливания кожи, уменьшая отёчность. Обычно результат сохраняется недолго — снижение объёма достигает 10–20%, а длительное ношение ночью вызывает дискомфорт.

«Второй подбородок — эстетическая проблема, знакомая многим. Способов избавления от него не так уж и мало. Однако бытует мнение, что избавиться от него можно, всего лишь надевая ежедневно бандаж. Второй подбородок может появляться по разным причинам», — отметила эксперт.

По словам специалиста, второй подбородок формируется под влиянием нескольких факторов: избытка жировой прослойки, особенностей строения подбородка, возрастных изменений кожи и состояния мышцы платизмы. С возрастом кожа теряет эластичность, может появляться кожный лоскут, усиливающий визуальный объём подбородка, а изменения в мышечной структуре усугубляют эффект.

Для более долговременного результата применяются современные методики. Лазерная липосакция удаляет жировые отложения с помощью миниатюрных канюль и одновременно стимулирует выработку коллагена, подтягивая кожу и улучшая очертания подбородка. Процедура проводится под местной анестезией и требует минимального времени на восстановление.

Если причиной является избыток кожи, используют аппаратные методики, например Fractora и FaceTite. Эти малоинвазивные технологии применяют радиочастотную или лазерную энергию, подтягивая кожу и улучшая очертания лица. В случаях выраженного кожного лоскута прибегают к хирургическому вмешательству. При анатомических особенностях мышцы платизмы рассматриваются липофилинг или имплантаты.

«Таким образом, для решения проблемы второго подбородка доступны различные методы, начиная от неинвазивных (лазерная липосакция) и заканчивая хирургическими процедурами. Конечно, оптимальный выбор метода зависит от индивидуальных особенностей пациента, состояния здоровья и желаемого результата», — подытожила собеседница Life.ru.

А ранее стало известно, что в России за последний год в два раза вырос спрос на липолитики — препараты для локального расщепления жировых отложений, которые вводят инъекционно в лицо и тело. Эксперты предупреждают: при неправильном использовании такие процедуры могут привести к тяжёлым осложнениям и даже летальному исходу. Также отмечается, что липолитики не являются средством общего похудения и предназначены только для коррекции отдельных зон.