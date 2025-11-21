Mash: Липолитики с маркетплейсов могут вас убить

В России за последний год в два раза вырос спрос на липолитики — препараты для локального расщепления жировых отложений, которые вводят инъекционно в лицо и тело. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Эксперты предупреждают: при неправильном использовании такие процедуры могут привести к тяжёлым осложнениям и даже летальному исходу.

По данным издания, липолитики чаще всего колют в область живота, второго подбородка, рук и колен. Курс обычно составляет от двух до шести процедур, а стоимость укола в одну зону начинается от 10 тысяч рублей. При этом в соцсетях набирают популярность дешёвые китайские препараты с маркетплейсов, которые некоторые женщины вводят себе самостоятельно или в подпольных клиниках без лицензий.

Медики отмечают, что при превышении допустимых доз могут возникнуть отёк Квинке, сильные аллергические реакции, гематомы, фиброз и эмболические осложнения. В отдельных случаях это заканчивается смертью. Так, в январе в Москве скончалась 40-летняя женщина после липопроцедуры в частной клинике.

Специалисты подчёркивают, что квалифицированный врач вводит не более 2 мл препарата в лицо и до 5 мл в зоны тела за одну процедуру. Опасность возникает при использовании агрессивных составов в больших объёмах — до 30–40 мл, что чаще всего практикуется нелегальными «косметологами».

Эксперты также напоминают, что липолитики не являются средством общего похудения и предназначены только для коррекции отдельных зон. Перед процедурой необходимо проверять подлинность препарата и требовать подтверждающие документы.