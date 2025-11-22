Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 ноября, 09:42

Бойцы ВС России пресекли пять попыток деблокирования окружённых групп ВСУ в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» успешно пресекли пять попыток ВСУ прорвать оборону в районе населённого пункта Гришино в ДНР. Целью украинских сил была деблокировка своих окружённых военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Отражены пять атак противника из района населённого пункта Гришино с целью деблокирования окружённой группировки ВСУ. Уничтожено до 30 военнослужащих и два бронетранспортёра», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. В Минобороны проинформировали, что данные успехи достигнуты благодаря скоординированным операциям.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Демьянова
