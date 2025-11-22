Российские силы проводят зачистку в населённом пункте Ровное в ДНР

В ходе проведения мероприятий по зачистке населенного пункта Ровное, расположенного на территории Донецкой Народной Республики, российские силы взяли в плен трех военнослужащих противника.

Министерство обороны Российской Федерации проинформировало, что за минувшие сутки указанные украинские военнослужащие приняли решение сложить оружие и добровольно переместиться на позиции российских подразделений с целью сдачи в плен.