Российские силы проводят зачистку в населённом пункте Ровное в ДНР
В ходе проведения мероприятий по зачистке населенного пункта Ровное, расположенного на территории Донецкой Народной Республики, российские силы взяли в плен трех военнослужащих противника.
Министерство обороны Российской Федерации проинформировало, что за минувшие сутки указанные украинские военнослужащие приняли решение сложить оружие и добровольно переместиться на позиции российских подразделений с целью сдачи в плен.
Ранее президенту России Владимиру Путину сообщили об освобождении Купянска в Харьковской области. Также освобождено более 80% территории Волчанска и свыше 75% Красноармейска (Покровска). Кроме того, бои ведутся уже внутри Константиновки (ДНР).
