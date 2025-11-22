Россия и США
22 ноября, 09:47

Российские силы проводят зачистку в населённом пункте Ровное в ДНР

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

В ходе проведения мероприятий по зачистке населенного пункта Ровное, расположенного на территории Донецкой Народной Республики, российские силы взяли в плен трех военнослужащих противника.

Министерство обороны Российской Федерации проинформировало, что за минувшие сутки указанные украинские военнослужащие приняли решение сложить оружие и добровольно переместиться на позиции российских подразделений с целью сдачи в плен.

Армия РФ освободила Радостное и ещё 15 населённых пунктов за эту неделю

Ранее президенту России Владимиру Путину сообщили об освобождении Купянска в Харьковской области. Также освобождено более 80% территории Волчанска и свыше 75% Красноармейска (Покровска). Кроме того, бои ведутся уже внутри Константиновки (ДНР).

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

