Выяснилось, как повлияет солнечный протуберанец-гигант на Землю

Гигантский протуберанец, оторвавшийся от Солнца, не представляет угрозы для Земли, поскольку направлен в противоположную от нашей планеты сторону. Об этом заявила руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

«Любой протуберанец практически без исключений, если мы видим его именно как протуберанец, не может быть направлен в сторону Земли. Данное событие точно летит не в нашу сторону. Вообще можно не переживать», — пояснила специалист в разговоре с радио «Комсомольская правда».

Она уточнила, что хотя подобные явления и не являются частыми, они относятся к категории нормальных солнечных процессов. Протуберанцы представляют собой корональные выбросы массы, наблюдаемые сбоку, что изначально исключает их направленность к Земле.

Отмечается, что при образовании данного протуберанца не было зафиксировано солнечных вспышек, поэтому метеозависимым людям также не стоит опасаться ухудшения самочувствия.

Напомним, в ночь на 20 ноября на Солнце сформировался и оторвался гигантский протуберанец, превышающий диаметр Земли в 80 раз. Как сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, протяжённость этой плазменной структуры в момент отделения превысила миллион километров. Учёные отметили, что причина образования скрыта на обратной стороне Солнца и недоступна для наблюдения, причём всего тремя днями ранее из этой же области произошёл другой крупный выброс плазмы.