NASA раскроет данные о комете, которая старше Солнца

NASA анонсировало специальный брифинг, посвящённый изучению межзвёздного объекта 3I/ATLAS, который в научной среде успели прозвать «инопланетным кораблём». Соответствующая информация была распространена лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Точный состав материалов, которые планируется обнародовать в ходе мероприятия, не озвучивается, но можно предположить, что речь в числе прочего пойдёт о ранее закрытых данных с камеры HiRISE, расположенной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, работающей на орбите вокруг Марса», — говорится в сообщении в телеграм-канале лаборатории.

Как отметили специалисты, эти снимки являются наиболее точными кадрами данного объекта, доступными человечеству на сегодняшний день. При этом будет организована открытая трансляция для представителей прессы.

Межзвёздный объект 3I/ATLAS был обнаружен первого июля. Последующие исследования позволили ученым установить, что они имеют дело с кометой, прибывшей из другой звездной системы. По данным расчётов, диаметр составляет около 24 километров, а компьютерное моделирование показало примерный возраст, превышающий 7,5 миллиарда лет. Это делает комету 3I/ATLAS потенциально самым старым из когда-либо наблюдавшихся подобных объектов, поскольку она на три миллиарда лет старше нашего Солнца.