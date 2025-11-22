Прожжённый капот, ожоги, тюрьма: Чем грозит запуск фейерверка во дворе многоэтажки

Запуск фейерверка в запрещённом месте, приведший к причинению вреда по неосторожности, может обернуться штрафом до 120 тысяч рублей. Об этом заявил юрист Илья Русяев, уточнив, что к опасным локациям относятся дворы, балконы и детские площадки.

«Двор многоэтажки, балкон, крыша, детская площадка, узкий проезд между машинами — всё это прямо относится к запрещённым местам. Запуск из таких точек — нарушение требований пожарной безопасности, даже если фейерверк отработал без осечек», — пояснил эксперт в беседе с «Москвой 24».

По словам юриста, при повреждении имущества применяется статья 168 УК РФ, предусматривающая штраф до 120 тысяч рублей или ограничение свободы до года. Если же пострадал человек, последствия ужесточаются:

«Когда страдает человек, ожоги и травмы — это уже предмет экспертизы. Тяжкий вред здоровью может привести к ограничению свободы до 3 лет, а причинение смерти по неосторожности — до 4 лет», — добавил он.

Русяев посоветовал использовать пиротехнику только на открытых площадках с соблюдением инструкции и местных ограничений. Он также отметил, что ночные запуски могут нарушать региональные законы о тишине, что является поводом для вызова полиции.

Кстати, вывешивание новогодней гирлянды на внешней стороне окна многоквартирного дома без согласия собственников может привести к серьёзному штрафу за нарушение правил пожарной безопасности. Как пояснил юрист, внутреннее пространство квартиры владелец может украшать по своему усмотрению, однако фасадная часть требует одобрения всеми жильцами. Эксперт отметил, что хотя проверки гирлянд сотрудниками МЧС случаются редко, в случае возгорания владельцу придётся компенсировать весь причинённый ущерб.