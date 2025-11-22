Число похищенных из католической школы в Нигерии увеличилось до 315

Число похищенных из школы Святой Марии в Нигерии достигло 315 человек. Как сообщает агентство France Presse, среди захваченных боевиками находятся 303 ученика и 12 преподавателей.

Ранее в СМИ фигурировала цифра 227 похищенных, однако после тщательной проверки были получены уточнённые данные. Христианская ассоциация Нигерии подтвердила масштаб инцидента, произошедшего в утренние часы в пятницу.

«Христианская ассоциация Нигерии заявила, что после проверки после массового похищения в пятницу утром были получены новые данные, и добавила, что общее число похищенных теперь составляет 303 учащихся и 12 учителей», — пишет агентство.

Напомним, что накануне католическая школа в Нигерии подверглась нападению боевиков. Часть учеников и педагогов оказались в плену у преступников. Некоторые смогли сбежать из учреждения во время атаки. В связи с обострением ситуации и растущей нестабильностью местные власти приняли решение о временном закрытии всех школ-интернатов на территории штата Нигер. Данный инцидент стал уже вторым случаем массового захвата заложников в стране за последнюю неделю.