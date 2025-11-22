Российские силы, продвигаясь по всей ширине фронта, фактически оказались у границ Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьёв Live».

«Там группировка «Восток» сразу в два направления наступает: <…> на Покровское — это Днепропетровская область, там серьёзные успехи, и на Гуляйполе, мы фактически уже находимся на окраинах этого населённого пункта», — сказал Кимаковский.

По словам советника главы ДНР, группировка «Восток» ведёт наступление по широкому фронту. На Запорожском направлении российские войска добились продвижения более чем на 10 километров на отдельных участках. Он уточнил, что на этом направлении наступление велось не только в сложных условиях водной местности, но и в условиях подъёма в гору, учитывая рельеф местности перед Гуляйполем.

Ранее Life.ru сообщал, что подразделения группировки войск «Центр» отразили пять попыток прорыва ВСУ в районе населённого пункта Гришино в ДНР. Украинские силы пытались деблокировать окружённую группировку, в результате чего были уничтожены до 30 военнослужащих и два бронетранспортёра противника.