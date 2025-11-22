Стало известно, кто на самом деле покупает квартиры бизнес-класса в России

Каждый третий россиянин (39%) рассматривает возможность покупки квартиры в новостройке комфорт- и бизнес-класса. Согласно исследованию Level Group, чаще всего такое жильё приобретают представители строительной отрасли — 20% от общего числа покупателей.

«Сварщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России. Сейчас мы видим, как меняется структура покупателей — практически половина (38%) это рабочие и технические специалисты», — отметила HR-директор компании Валентина Романова в разговоре с РИАМО.

Согласно исследованию, второе место по покупкам жилья бизнес-класса занимают банковские и финансовые работники (15%), за ними следуют представители здравоохранения (11%) и IT-сферы (9%). Менеджеры составляют 22% покупателей, руководители — 16,5%.

Основными причинами выбора жилья комфорт- и бизнес-класса становятся доступная цена (26%), наличие паркинга и охраны (23%), развитая инфраструктура (18%) и безопасность территории (18%). Среди других факторов респонденты отмечают зелёные зоны для прогулок (6%), видовые характеристики (5%) и качественную инфраструктуру (3%).

