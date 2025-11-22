Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла подробности переговоров Белоруссии и США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /FatihYavuz
Переговоры Белоруссии с рядом государств, в первую очередь с Соединёнными Штатами, перешли в активную фазу. Данное заявление сделала пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт, передаёт агентство БелТА.
Она подчеркнула, что Минск всегда сохраняет открытость к диалогу и готов рассматривать предложения всех заинтересованных сторон. Более того, президент Александр Лукашенко последовательно выступает за стабилизацию обстановки в регионе и налаживание конструктивного взаимодействия между всеми странами. По её словам, руководство считает принципиально важным решать любые спорные вопросы исключительно мирными средствами и через переговорные процедуры.
«Переговоры с различными странами, и прежде всего с США, сейчас находятся в активной фазе. Мы всегда говорили и говорим: Республика Беларусь открыта к диалогу и готова рассматривать предложения всех заинтересованных сторон», — отметила Эйсмонт.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины в рамках достигнутых договорённостей с американским лидером Дональдом Трампом. В настоящее время осуществляется процесс передачи граждан украинской стороне.
