Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 10:25

Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла подробности переговоров Белоруссии и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /FatihYavuz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /FatihYavuz

Переговоры Белоруссии с рядом государств, в первую очередь с Соединёнными Штатами, перешли в активную фазу. Данное заявление сделала пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт, передаёт агентство БелТА.

Она подчеркнула, что Минск всегда сохраняет открытость к диалогу и готов рассматривать предложения всех заинтересованных сторон. Более того, президент Александр Лукашенко последовательно выступает за стабилизацию обстановки в регионе и налаживание конструктивного взаимодействия между всеми странами. По её словам, руководство считает принципиально важным решать любые спорные вопросы исключительно мирными средствами и через переговорные процедуры.

«Переговоры с различными странами, и прежде всего с США, сейчас находятся в активной фазе. Мы всегда говорили и говорим: Республика Беларусь открыта к диалогу и готова рассматривать предложения всех заинтересованных сторон», — отметила Эйсмонт.

Лукашенко анонсировал большую командировку и переговоры с американцами
Лукашенко анонсировал большую командировку и переговоры с американцами

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины в рамках достигнутых договорённостей с американским лидером Дональдом Трампом. В настоящее время осуществляется процесс передачи граждан украинской стороне.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Белоруссия
  • США
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar