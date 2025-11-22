В США зафиксирована первая смерть от птичьего гриппа H5N5

В США зафиксирована первая смерть от нового штамма птичьего гриппа H5N5. Пожилой пациент из округа Грейс-Харбор с хроническими заболеваниями скончался после госпитализации в начале ноября. Об этом сообщил департамент Министерства здравоохранения США в штате Вашингтон.

В ведомстве подчеркнули, что риск заражения для населения остаётся минимальным. Среди контактировавших с умершим случаев инфицирования не выявлено. Источником заражения, вероятно, стала домашняя птица — вирус обнаружили в среде обитания стаи на участке пациента. В последние годы птичий грипп активно распространяется среди животных Северной и Южной Америки.

Ранее сообщалось о распространении в мире респираторного вируса PCB. Несмотря на то, что его симптомы схожи с обычной простудой, он способен вызывать тяжёлые осложнения, сравнимые по опасности с CoViD-19. По данным учёных, около 5% госпитализированных пациентов с PCB умерли, а заражённые подвергаются повышенному риску развития аритмии, инсульта, тромбоза и сердечной недостаточности.