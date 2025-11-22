Гастроэнтеролог рассказала о влиянии позы сна на пищеварение

Поза во сне может серьёзно влиять на здоровье пищеварительной системы. Неправильное положение тела часто вызывает изжогу, вздутие и ночные боли в животе. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Гостроус.

«[Сон на левом боку] — это золотой стандарт для здоровья пищеварения. В таком положении желудок располагается ниже пищевода, что мешает соляной кислоте подниматься вверх. Сон на левом боку также уменьшает давление на поджелудочную железу и печень, способствуя более эффективной работе ферментных систем и оттоку желчи», — отметила специалист в беседе с «Газетой.ru».

Второй по эффективности позой является сон на спине с приподнятой верхней частью тела. Худшими вариантами врач назвала сон на правом боку и на животе — они усиливают рефлюкс и сдавливают органы пищеварения. Дополнительно гастроэнтеролог рекомендует избегать поздних приёмов пищи и тяжёлых ужинов.

