С 1 декабря в России вступают в силу новые правила для водителей

В декабре 2025 года в России вступят в силу новые правила для автомобилистов. В частно, использование транспортных средств без зимних шин будет считаться административным правонарушением, влекущим за собой штраф в размере 500 рублей, сообщает Autonews.ru.

Также с 1 декабря в России вступает в силу новый порядок определения утилизационного сбора для импортируемых легковых автомобилей. Для машин с двигателями до 160 лошадиных сил предусмотрены льготные условия, в то время как владельцам более мощных авто придется платить по повышенным коммерческим тарифам.

Кроме того, россиянам, чьи водительские удостоверения истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, необходимо заменить их до конца декабря. Это связано с тем, что в период пандемии срок действия прав автоматически продлевался. Несвоевременная замена грозит штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Накануне Верховный суд России подтвердил законность запрета на вождение автомобиля после употребления катинонов. Ранее суд первой инстанции признал виновным и подверг административному наказанию в виде штрафа и лишения водительских прав гражданина, у которого в ходе медицинского освидетельствования были выявлены следы этих веществ.