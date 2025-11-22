Россия и США
22 ноября, 11:21

Армия России захватила крупный узел обороны ВСУ в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Армия Россия захватила важный оборонительный район ВСУ в районе Нового Запорожья, площадь которого превышает 14 квадратных километров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Взят под контроль крупный узел обороны противника площадью свыше 14 квадратных километров. В ходе боёв за Новое Запорожье ВСУ потеряли большое количество живой силы и более 15 единиц различной военной техники», — говорится в сообщении.

Армия РФ освободила Радостное и ещё 15 населённых пунктов за эту неделю
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска установили контроль над Звановкой в ДНР и Новым Запорожьем в Запорожской области за прошедшие сутки. По данным Минобороны РФ, эти успехи стали результатом скоординированных действий.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

