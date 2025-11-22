Россия и США
22 ноября, 11:13

Умеров рассказал о предстоящих консультациях между Украиной и США по мирному договору

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в эти дни начинаются консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Вместе с этим есть сведения, что встреча состоится в Швейцарии.

По его словам, Украина подходит к этому процессу с чётким пониманием своих интересов. Умеров отметил, что это очередной этап диалога, который призван согласовать видение дальнейших шагов.

«Мы ценим участие американской стороны и готовность к предметному разговору. Украина и в дальнейшем будет действовать ответственно, профессионально и последовательно – так, как этого требует наша национальная безопасность», — написал Умеров в соцсетях.

Путин заявил, что получил план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов
Ранее сообщалось, что Украина и Соединённые Штаты готовятся к ключевым переговорам по урегулированию конфликта, которые пройдут на следующей неделе в формате телефонного разговора между лидерами двух стран. Владимир Зеленский перед беседой с Трампом провёл консультации с европейскими лидерами.

