«Подходит почти всем, но есть исключения»: Косметолог рассказала о скрытых рисках энзимной пудры

Энзимная пудра мягко отшелушивает и помогает обновлять клетки кожи, но при обострениях розацеа и дерматита от неё лучше отказаться. Об этом «Газете.Ru» рассказала специалист по медицинской эстетике Юлия Виноградова. Она пояснила, что сухой ферментный порошок превращается при контакте с водой в нежную пенку, обеспечивая щадящую эксфолиацию без травмирующего трения.

«От энзимной пудры стоит отказаться или использовать осторожно при аллергии на ферменты (папаин, бромелаин) или растительные компоненты — нужен тест. При свежих повреждениях, ожогах, активных высыпаниях замедляется заживление. Стоит воздержаться от использования энзимной пудры при обострениях розацеа, себорейного или атопического дерматита», — пояснила специалист.

Под запретом она и при обострениях розацеа, себорейного и атопического дерматита, а также во время применения ретиноидов или восстановления после лазерных и других травмирующих процедур. Однако средство подходит даже чувствительной коже и куперозу, помогает жирной коже уменьшить избыток себума и риск чёрных точек, а также осветляет пост-акне и выравнивает тон.

