Фокус россиянок при выборе гардероба сместился в сторону комфортных вещей

Молодые россиянки при формировании гардероба ориентируются на личный вкус и качество вещей, а не на бренды. Таковы результаты исследования медиахолдинга «Просто.», показавшие, что 62% девушек не считают производителя важным при выборе одежды.

Более половины опрошенных рассматривают покупку люксовых вещей как инвестицию, однако 42% готовы покупать только оригинальные изделия. При этом максимальную сумму в 30 тысяч рублей на обновление гардероба назвали 44% респонденток, что свидетельствует о рациональном подходе к шопингу, отмечает 360.ru.

Исследование также выявило скептическое отношение к ресейл-платформам — 75% девушек никогда не пользовались такими сервисами, а 10% не доверяют продавцам из-за риска приобрести подделку.

К слову, выбор одежды определённого цвета для встречи Нового года является языческим пережитком, считает заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов. В комментарии Life.ru эксперт пояснил, что православная вера учит отличать истинные ценности от суеверий, а благополучие зависит от поступков и веры, а не от цвета наряда.