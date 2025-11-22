Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с США по Украине

Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах по плану урегулирования конфликта. Её возглавит глава офиса экс-комика Андрей Ермак.

Также в группу войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов*. Офис Зеленского также сообщил, что продолжает консультации с партнёрами.

Ранее Умеров сообщил, что в эти дни начинаются консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Вместе с этим есть сведения, что встреча состоится в Швейцарии.