22 ноября, 11:19

Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с США по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alexandros Mich

Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах по плану урегулирования конфликта. Её возглавит глава офиса экс-комика Андрей Ермак.

Также в группу войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов*. Офис Зеленского также сообщил, что продолжает консультации с партнёрами.

Ранее Умеров сообщил, что в эти дни начинаются консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Вместе с этим есть сведения, что встреча состоится в Швейцарии.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

