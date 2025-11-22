Россиянам объяснили, почему перхоть усиливается осенью и что с этим делать

Осенний период негативно сказывается на состоянии кожи головы, вызывая усиленное образование перхоти. Об этом сообщила доцент кафедры кожных и венерических болезней Университета РОСБИОТЕХ Инна Ильина в беседе с «Газете.ru».

По словам специалисты, сокращение светового дня, перепады температур из-за ношения головных уборов и сезонное ослабление иммунитета нарушают естественный баланс кожи. Это приводит к раздражению, повышенному шелушению и обострению себореи.

Эксперт объяснила, что недостаток солнечного света снижает выработку витамина D, что в сочетании с сезонными простудами ослабляет местный иммунитет. На этом фоне увеличивается активность дрожжеподобных грибов Malassezia, которые при изменении состава кожного сала могут вызывать воспалительные реакции.

К симптомам себорейного дерматита Ильина отнесла покраснение кожи, зуд и появление желтоватых чешуек. При этом она подчеркнула, что точный диагноз может поставить только дерматовенеролог или трихолог.

При подтверждении заболевания врач обычно рекомендует лечебные шампуни с цинк пиритионом, сульфидом селена или дёгтем. Также на период лечения следует отказаться от кондиционеров, средств для укладки и окрашивания волос.

Ранее врач-трихолог Юлия Исаева предупредила, что использование духов на волосах – опасная привычка. Высокая концентрация спирта до 80% серьёзно обезвоживает кожу головы и волосы, разрушая их структуру. Синтетические отдушки провоцируют аллергию, дерматит и могут забивать волосяные фолликулы, что приводит к хроническому воспалению и выпадению волос. Эксперт настоятельно рекомендует отказаться от этого риска и для аромата выбирать только специальные уходовые средства.