22 ноября, 11:57

Родной город Зеленского охватили протесты из-за отключений света

В родном городе Владимира Зеленского — Кривом Роге — начались протесты жителей, недовольных частыми и продолжительными отключениями электроэнергии. Очередной митинг с перекрытием дорог у городского совета освещают местные паблики.

В Кривом Роге начались протесты против отключений электроэнергии. Видео © Telegram / Telegram / Свои | Кривой Рог

Участники акции заявляют о несправедливом распределении нагрузки по графику и требуют от властей немедленно навести порядок в этом вопросе. На встречу с протестующими вышли директор департамента развития инфраструктуры горсовета Иван Карий и представитель энергокомпании ДТЭК Сергей Костюк. Они попытались разъяснить собравшимся причины сложившейся ситуации.

Карий сообщил, что городская власть ни в одном населённом пункте Украины не имеет возможности влиять на процесс отключений. Костюк, в свою очередь, подтвердил, что некоторые жилые массивы действительно получают электроэнергию стабильнее других. Он пояснил, что это связано с расположением в тех районах критической инфраструктуры, которая не может быть обесточена по соображениям безопасности.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось частично стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики подачи электроэнергии. Это привело к ухудшению условий жизни населения в большинстве регионов страны.

Ранее сообщалось, что украинские власти крайне обеспокоены возможной реакцией населения на предстоящие зимние отключения электроэнергии. При этом критика в адрес властей будет частично оправданной. Отмечается, что проблемы с энергоснабжением усугубляются из-за задержек во внедрении децентрализованной генерации.

