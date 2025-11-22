Силовики задержали банду, которая похищала бойцов СВО и требовала с них деньги

Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) арестовал банду, похищавшую участников СВО и подвергавшую их пыткам с целью вымогательства денег. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Угрозы со стороны преступников распространялись не только на военнослужащих, но и на членов их семей. По предварительным данным, среди задержанных есть некий Руслан Картоев, член секты «Батал-Хаджи»*. В ближайшее время его собираются отправить в СИЗО.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Красноярском крае бывший полицейский и сотрудник банка похитили выплаты, предназначавшиеся для вдовы участника СВО. Они знали этого солдата, поэтому убедили женщину занять им денег, но возвращать ничего не стали.

*Террористическая организация, запрещена на территории РФ.