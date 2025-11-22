На одной волне: Учителя-миллениалы стали новыми кумирами российских школьников

У школьников появились «новые краши» — модные молодые учителя, которые ведут уроки и одновременно снимают трендовые ролики. В соцсетях множатся видео, где педагоги танцуют с детьми, делятся лайфхаками и снимают мемы о школьной жизни. Об этой тенденции рассказал телеграм-канал SHOT.

Учителя-миллениалы стали новыми кумирами школьников. Видео © TikTok / palych.teacher

Современные учителя уверены, что общаться с учениками нужно на их языке. Историк из Дзержинска Андрей Григорьев, у которого уже 80 тысяч подписчиков в TikTok, объяснил SHOT, что так ему проще находить общий язык с подростками. Он не видит проблемы в том, чтобы повторить трендовый танец или дружелюбнее относиться к небольшим школьным вольностям.

