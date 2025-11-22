Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препаратов для диабетиков

Сообщения о нехватке лекарств для диабетиков «Апидра» и «Левемир» не соответствуют действительности, препараты продолжают поступать в аптеки. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Ведомство отреагировало на публикацию, где утверждалось о дефиците в нескольких регионах. В Росздравнадзоре заявили, что сведения о перебоях неверны, и привели официальные данные по остаткам. Так, в Пензенской области в наличии есть 2252 упаковки «Апидры» и 11142 — «Левемира», в Новосибирской — 4832 и 11712 упаковок, в Красноярском крае — 2501 и 5380 соответственно.

По словам представителей службы, поставки идут стабильно. С начала года было ввезено в страну более 923 тысяч упаковок «Апидры», а объём поставок «Левемира» составил 1,4 миллиона упаковок, что даже больше, чем за весь прошлый год. В Росздравнадзоре добавили, что внимательно следят за ситуацией и призвали граждан сообщать о любых проблемах с лекарствами на горячую линию.

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянам не стоит опасаться дефицита лекарств на фоне новых требований для аптек о продаже перечня рецептурных препаратов. Они носят сугубо технический характер. Как пояснил Минздрав, эти изменения касаются в основном алгоритмов работы сотрудников и не должны вызывать опасений у россиян. Лекарства останутся всё так же доступны, поскольку сведения будут фиксироваться автоматически с кассового оборудования, а не вручную. Таким образом, нововведения не повлекут за собой снижения доступности рецептурных препаратов.