Девочки-подростки скупают китайские кремы для увеличения груди и получают ожоги

Дешёвые китайские кремы «для увеличения груди», которые массово раскупают девочки-подростки, оборачиваются ожогами и гормональными сбоями. Врачи фиксируют рост обращений — плюс 30% школьниц приходят с воспалениями, дерматитом и сыпью после таких «косметических» экспериментов. Об этом сообщает Mash.

Последствия использования китайского крема. Фото © Telegram / Mash

Как передаёт телеграм-канал, производители обещают чудо-эффект за копейки — мгновенный рост груди в два раза, подтяжку и «идеальную форму». Но кремы работают только на поверхности кожи, вызывая отёк и прилив крови — и быстро проходят. Медики подчёркивают, что регулярное использование таких средств сбивает гормональный фон, нарушает цикл и может стать триггером для серьёзных заболеваний молочной железы, включая онкологию.

В тюбиках за 200 рублей — фитоэстрогены, аналоги женских гормонов. Их обычно назначают взрослым женщинам при климаксе, но сейчас ими мажутся 13–16-летние девочки, мечтающие о «фигуре из соцсетей». Одна из пострадавших, 13-летняя Марина, после двух недель использования получила острый дерматит. Лечение уже обошлось её семье в 25 тысяч, а восстановление займёт месяцы.

При этом кремы спокойно продаются на маркетплейсах без сертификации — состав либо скрыт, либо вызывает вопросы. И, как подчёркивают врачи, безопасное средство просто не может стоить 100–300 рублей.

