Подразделения Вооружённых сил Украины понесли значительные потери и были вынуждены отступить в районе населённого пункта Звановка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в своём поздравлении 88-й отдельной мотострелковой бригады, посвящённом освобождению села.

«Военнослужащие бригады, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои в Донбассе. В результате профессиональных и решительных действий противник понёс существенные потери и обратился в бегство», – передаёт его слова пресс-служба Минобороны РФ.

Белоусов также отметил, что мужество и отвага личного состава соединения позволяют успешно выполнять все поставленные боевые задачи. По его словам, эти качества вносят огромный вклад в общее успешное продвижение группировки российских войск. Кроме того, министр обороны почтил память воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность страны. Он сказал, что их имена навсегда останутся примером безграничной любви к своей родине.

Напомним, российские военные установили полный контроль над населёнными пунктами Звановка в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Подразделения «Южной» группировки войск освободили Звановку благодаря своим решительным действиям. Одновременно с этим группировка «Восток» закрепила успех в Новом Запорожье в ходе интенсивного наступления.