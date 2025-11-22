Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

22 ноября, 13:09

Белоусов заявил о больших потерях и бегстве ВСУ из Звановки ДНР

Обложка © Life.ru

Подразделения Вооружённых сил Украины понесли значительные потери и были вынуждены отступить в районе населённого пункта Звановка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в своём поздравлении 88-й отдельной мотострелковой бригады, посвящённом освобождению села.

«Военнослужащие бригады, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои в Донбассе. В результате профессиональных и решительных действий противник понёс существенные потери и обратился в бегство», – передаёт его слова пресс-служба Минобороны РФ.

Белоусов также отметил, что мужество и отвага личного состава соединения позволяют успешно выполнять все поставленные боевые задачи. По его словам, эти качества вносят огромный вклад в общее успешное продвижение группировки российских войск. Кроме того, министр обороны почтил память воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность страны. Он сказал, что их имена навсегда останутся примером безграничной любви к своей родине.

«Пример стойкости и упорства»: Белоусов поздравил российских бойцов, освободивших Купянск

Напомним, российские военные установили полный контроль над населёнными пунктами Звановка в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Подразделения «Южной» группировки войск освободили Звановку благодаря своим решительным действиям. Одновременно с этим группировка «Восток» закрепила успех в Новом Запорожье в ходе интенсивного наступления.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

