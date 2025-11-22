Основатель Megaupload и Mega Дотком призвал срочно избавляться от долларов

Следует немедленно избавиться от долларовых активов в пользу золота. Такое заявление предприниматель, основатель Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, распространил через свою официальную страницу в социальной сети X.

Он полагает, что Соединённые Штаты утрачивают привилегию управлять мировой резервной валютой, причём данный процесс развивается значительно быстрее, чем американские власти готовы признать.

«Моё честное мнение: продавайте сейчас и храните всё, что у вас есть, в золоте до краха», — писал он.

Он добавил, что подобную стратегию уже применяют крупные игроки, и уверен, что это позволит инвесторам избежать потерь в условиях надвигающегося финансового кризиса.

Ранее стало известно, что золотые запасы России за год совершили беспрецедентный рывок, увеличившись почти на сотню миллирд долларов. Их стоимость приблизилась к отметке в 300 миллиардов, хотя ещё год назад составляла около 208. Такой рост произошёл не из-за увеличения объёма, а благодаря мощному подорожанию золота, чья цена взлетела с 2700 до 4000 долларов за унцию. В итоге доля жёлтого металла в международных резервах страны достигла рекордных 41,3%.