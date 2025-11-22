Россия и США
22 ноября, 18:14

В Удмуртии 19-летняя девушка погибла и два ребёнка пострадали в автокатастрофе

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Удмуртии

В Сарапуле Удмуртской Республики в результате дорожного происшествия погибла 19-летняя пассажирка иномарки. Об этом сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции Удмуртии.

По данным ведомства, 24-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» при повороте налево не уступил дорогу встречной «Ладе Весте» под управлением 24-летнего мужчины. После столкновения «Ниссан» совершил наезд на стоявший на обочине автомобиль «Джили Атлас», за рулём которого находилась 25-летняя женщина.

19-летняя девушка, находившаяся в салоне «Ниссана», от полученных повреждений скончалась на месте. Спасателям МЧС России пришлось проводить работы по освобождению её тела.

Два пассажира «Лады Весты» – мальчики 10 и 12 лет – с полученными повреждениями были госпитализированы в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники оперативных служб, которые устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Страшное ДТП с тягачом унесло жизнь мужчины в Саратовской области
Ранее Life.ru сообщал, что в результате столкновения трёх автомобилей на федеральной трассе А-300 в Самарской области погибли два человека, ещё трое пострадали. Авария с участием «Киа Рио» и двух автомобилей «Лада» произошла вечером 21 ноября около деревни Дубовый Умёт. На месте работала следственная группа, зафиксировавшая все обстоятельства случившегося, а прокуратура взяла под особый контроль ход доследственной проверки для установления причин ДТП.

