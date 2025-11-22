Пассажиры Air Arabia двое суток не могут вылететь из ОАЭ в Россию

Пассажиры авиакомпании Air Arabia уже двое суток не могут вылететь из ОАЭ в Москву. Рейс G9956 по маршруту Шарджа — Москва, запланированный на 20 ноября, был отменён.

Как сообщил представитель генконсульства России в Дубае, авиакомпания неоднократно обещала отправить пассажиров альтернативными рейсами, но теперь перенесла вылет на 24 ноября. При этом другим авиакомпаниям удавалось выполнять рейсы из Шарджи с незначительными задержками. Пассажирам обеспечено питание и проживание.

«Генеральное консульство находится в постоянном контакте с авиакомпанией. Мы отслеживаем ситуацию и при необходимости готовы оказать содействие гражданам», — заверил дипломат в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Air Serbia, на борту которого находились телеведущий Иван Ургант и шоумен Александр Гудков, совершил экстренную посадку в мюнхенском аэропорту из-за технической неисправности. Лайнер выполнял рейс из Лондона в Белград и был вынужден изменить маршрут спустя два часа после вылета из аэропорта Хитроу.