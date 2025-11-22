Российский турист скончался на Бали после укуса ядовитой змеи, который первоначально остался без внимания. Как сообщили в личном блоге для сбора помощи, 32-летний Андрей из Тамбова провёл более месяца в коме в местной клинике, где лечение обошлось его семье в 10 миллионов рублей.

Российский турист погиб на Бали из-за укуса ядовитой змеи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ help.andrei.borodin

Молодому человеку стало плохо 14 октября, но он не придал этому значения, списав недомогание на болезнь. К 19 октября его состояние резко ухудшилось — он сохранял способность дышать в телефонную трубку во время разговора с подругой, но уже не мог говорить. При транспортировке в медицинское учреждение у туриста начались проблемы с узнаванием близких людей и дыханием, после чего он впал в кому.

Первоначальный диагноз врачей указывал на отравление метанолом, что связывали с возможным употреблением некачественного алкоголя. Однако последующие анализы не выявили в крови следов спиртного или наркотических веществ. Медики пришли к выводу, что причиной стала интоксикация от змеиного яда, обнаружив на руке характерный след укуса.

Несмотря на стабилизацию состояния после месяца искусственной вентиляции лёгких, пациента нельзя было транспортировать в Россию из-за крайне тяжёлого положения. Российское консульство и Минздрав поддерживали постоянную связь с родственниками и консультировали по вопросам возможной эвакуации. Брат погибшего, прилетевший на остров, столкнулся с необходимостью оплаты значительных медицинских расходов, поскольку суточное пребывание в клинике обходилось в 250-300 тысяч рублей, а стоимость транспортировки тела могла составить 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что российский ребёнок погиб на малайзийском курорте Лангкави в результате укуса ядовитой медузы. Трагедия произошла во время купания, когда двухлетнего малыша ужалила кубомедуза. Пострадавшего доставили в больницу, где он провёл четыре дня в отделении реанимации без улучшения состояния. Родители погибшего, являющиеся уроженцами Хабаровска, приняли решение о кремации тела на территории Малайзии.