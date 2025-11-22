В Воронеже успешно подорвали боевые блоки ATACMS, есть разрушения строений

В СНТ «Дальние сады» в Воронеже сапёры успешно подорвали обнаруженные боевые блоки сбитых ракет ATACMS. По данным оперативных служб, никто из жителей не пострадал. Сейчас специалистам требуется время, чтобы убедиться, что все взрывоопасные элементы уничтожены. Из-за этого подъезды к части участков остаются перекрыты, но в основную часть товарищества жителей уже начали пускать. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.

В результате взрыва повреждены несколько строений. Один частный дом, зарегистрированный как нежилой, полностью разрушен и восстановлению не подлежит. Ещё один получил серьёзные повреждения, а у ряда построек посечена кровля и разбиты окна. При этом специалисты отмечают: благодаря масштабной подготовке ущерб удавалось свести к минимуму.

Городские власти заявили, что будут работать с владельцами пострадавших участков. Главная просьба к жителям — не мешать работе оперативных служб и строго выполнять их указания.

Напомним, накануне Гусев анонсировал плановый подрыв неразорвавшихся блоков ракет. Он подчеркнул, что перевезти их нельзя и предупредил о возможном повреждении зданий. Губернатор также пообещал, что власти окажут помощь собственникам повреждённых строений.

Напомним, 18 ноября ВСУ, впервые с января, нанесли ракетный удар с использованием ракет ATACMS по территории России. Силы ПВО успешно отразили атаку на Воронежскую область. В ответ российские войска нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по Харьковской области, уничтожив пусковые установки противника. По мнению военных экспертов, эти действия украинской армии координировались из США.