Автор канала отметил, что Соединённые Штаты фактически дали разрешение на нанесение ударов своими ракетами по крупному российскому городу-миллионнику, находящемуся в тылу страны. По его мнению, только высокий профессионализм бойцов противовоздушной обороны (ПВО) позволил отразить эту атаку.

FighterBomber выразил свое восхищение, подчеркнув сложность задачи. Он заявил, что способность отразить залп из четырех баллистических ракет — это уже само по себе выдающееся достижение. Более того, он добавил, что оперативность, с которой были обнаружены и уничтожены обе пусковые установки, можно расценить «вообще как нечто на уровне подвига».