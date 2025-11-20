FighterBomber назвал подвигом реакцию ВС РФ на пуск ракет ATACMS по Воронежу
Telegram-канал FighterBomber проанализировал реакцию российских военнослужащих на применение Вооружёнными силами Украины (ВСУ) тактических ракет ATACMS против Воронежа.
Автор канала отметил, что Соединённые Штаты фактически дали разрешение на нанесение ударов своими ракетами по крупному российскому городу-миллионнику, находящемуся в тылу страны. По его мнению, только высокий профессионализм бойцов противовоздушной обороны (ПВО) позволил отразить эту атаку.
FighterBomber выразил свое восхищение, подчеркнув сложность задачи. Он заявил, что способность отразить залп из четырех баллистических ракет — это уже само по себе выдающееся достижение. Более того, он добавил, что оперативность, с которой были обнаружены и уничтожены обе пусковые установки, можно расценить «вообще как нечто на уровне подвига».
Напомним, что 18 ноября ВСУ впервые с января решили обстрелять Россию ракетами ATACMS. По Воронежской области было выпущено четыре штуки, но ПВО справилась. В ответ в Харьковскую область полетел «Искандер», снёсший те самые пусковые установки. Военные эксперты считают, что удары украинской армии координировались из США.
