Перевозить нельзя: В Воронеже взорвут неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS

В СНТ на юго-западе Воронежа найдены неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«Один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 метрах от ближайших строений, а другой — возле дачного дома. Территория оцеплена, обследование длилось не один день», — сообщил глава региона.

По словам сапёров, транспортировка невозможна, придётся взрывать на месте. Часть жителей будет временно эвакуирована, так как есть риск повреждения ближайших домов.

Губернатор заявил, что власти готовы не только предоставить временное жильё, но и оказать всю необходимую поддержку и компенсации пострадавшим собственникам. Этот вопрос согласовывается с городской администрацией.

Взрывы планируется произвести 22 ноября в 14:00. Жителей просят не паниковать и помнить о правилах безопасности: при обнаружении подозрительных предметов нужно звонить на номер 112, не приближаясь к находке.

