Мать пятерых детей из Казани стала победительницей «Миссис Вселенная Классик»

Мать пятерых детей из Казани Диляра Залялиева стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Вселенная Классик — 2025». Об этом сообщает журнал Voice.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diliara_zalialieva

«Нет ничего невозможного — это мой посыл всем российским многодетным мамам, которым очень сложно сейчас и которым кажется, что совместить с материнством карьеру и личное развитие невозможно», — отметила россиянка.

В обращении к подписчикам своего телеграм-канала Залялиева призвала их поделиться идеями относительно того, как можно распорядиться титулом для блага окружающих и для собственного развития.

Профессиональная деятельность Диляры уже более полутора десятилетий связана с педагогикой, где она реализует крупные образовательные инициативы. Под её руководством функционирует целая сеть детских садов и школ, общее число воспитанников в которых превышает 800 человек.

Конкурс красоты проходил в малайзийской столице Куала-Лумпур с 17 по 21 ноября, он собрал более трёх десятков участниц из разных стран. Финальные испытания включали в себя показ национальных костюмов и демонстрацию вечерних нарядов.

Право представлять Россию на этом престижном конкурсе Диляра Залялиева получила после того, как в июне стала одной из трёх финалисток национального отбора «Миссис Россия Мира — 2025».

Ранее жительница Ижевска Алина Денисова одержала блестящую победу на международном конкурсе «Женщина Вселенной 2025», который проходил в Южной Корее. Она смогла обойти 45 претенденток со всего мира и очаровала строгое жюри своим выступлением. Это не первая её победа, но именно этот титул стал особо значимым достижением. Россиянка, ведущая активный образ жизни, доказала, что для настоящего успеха не важен возраст или параметры, а важна лишь уверенность в своих силах.