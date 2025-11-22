Россия и США
22 ноября, 14:53

Отставной полковник объяснил, почему РФ не должна бить по США из-за удара ВСУ по Воронежу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Отставной полковник и военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Россия не должна отвечать ударом по территории США после обстрела Воронежа американскими ракетами ATACMS. Он подчеркнул: атака велась с украинской территории и её осуществляли не военнослужащие США, а наёмники, что делает удар по Америке необоснованным.

«А почему мы должны нанести удар по территории Соединённых Штатов? С территории Украины по России наносят удары не военнослужащие регулярной армии США, а наёмники», — цитирует Литовкина сайт MK.Ru.

Литовкин отметил, что у России нет прямых доказательств участия американцев — нет ни тел, ни документов, которые бы указывали на конкретных исполнителей. По его словам, Москва выбрала иной путь: были уничтожены пусковые установки на украинской территории и персонал, который обеспечивал запуск ракет.

FighterBomber назвал подвигом реакцию ВС РФ на пуск ракет ATACMS по Воронежу
18 ноября ВСУ впервые с января нанесли ракетный удар с использованием ракет ATACMS по территории РФ. Силы противовоздушной обороны перехватили атаку в Воронежской области. В ответ российские войска произвели ракетный удар комплексом «Искандер» по Харьковской области, поразив, по их заявлениям, пусковые позиции противника. Сегодня, 22 ноября, в Воронеже успешно подорвали неразорвавшиеся боевые блоки ATACMS. В результате взрыва повреждены несколько строений. Власти окажут помощь их владельцам.

