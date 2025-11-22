Сооснователь группы DZIDZIO Олег Турко «Лесик» умер после операции и отравления

Украинский музыкант Олег Турко, известный под сценическим именем «Лесик», скончался 22 ноября в возрасте 58 лет. О его смерти сообщила журналистка Мария Панчишин, а позже информацию подтвердил сын артиста в личном блоге.

Певица Наталка Карпа выразила глубокие соболезнования, вспоминая последнюю встречу с музыкантом, во время которой они обсуждали планирование новых гастролей. Она отметила его уникальное чувство юмора, музыкальный талант и искреннюю дружбу, подчеркнув, что Лесика будет не хватать всем, кто его знал. Артистка направила соболезнования жене покойного Ирине, сыну и всей семье.

Олег Турко был сооснователем популярной группы DZIDZIO и стоял у истоков коллектива «Форте», в котором ранее выступал погибший Кузьма Скрябин. В 2016 году музыкант покинул DZIDZIO после конфликта, связанного с переездом группы в Киев, и создал собственный проект DZIDZ'OFF. В мае 2024 года ему провели сложную операцию на сердце, а в декабре во время концерта во Львове у музыканта остановилось сердце. Супруга артиста высказала версию об отравлении, указав на несовместимую с жизнью комбинацию препаратов при отсутствии алкоголя в крови.

Ранее сообщалось, что итальянская эстрадная певица Орнелла Ванони скончалась на 92 году жизни в своём доме в Милане. Артистке внезапно стало плохо. Она восемь раз участвовала в фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо, в последний раз выступив там в 2018 году. Даже в преклонном возрасте певица сохраняла связь с фестивалем, появляясь на сцене Аристон в качестве специального гостя в 2020, 2021 и 2022 годах.