22 ноября, 15:41

«Привет, родные!» Блогеры спародировали Shaman и Мизулину перед концертом в Кремле

На концерт в Кремле пришли блогеры, пародирующие SHAMAN и Мизулину. Обложка © Life.ru

Блогеры Мятная Лилу (Мария Урюпина) и Sorokin спародировали певца Ярослава Дронова (Shaman) и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину перед концертом исполнителя в Кремле «30 лет на сцене». Они поразили гостей и журналистов, крича «Привет, родные!».

Блогеры спародировали Shaman и Мизулину перед концертом в Кремле. Видео © Life.ru

«Клоны» нарядились и сделали макияж как у знаменитостей, чем приковали внимание. Они активно контактировали с присутствующими в зале и шутили. Парочка не упускала возможности немного ссориться по-семейному, используя в лексиконе исключительно такие обращения, как «родной/родная».

На мероприятии «клоны» также столкнулись с «оригиналами». Сами «Шаман» и Мизулина ничуть не обиделись.

Встреча пародистов и их героев. Видео © Life.ru

Ранее Ярослав Дронов рассказал о своих отношениях с Екатериной Мизулиной. Заслуженный артист России признался, что обрёл в браке душевное равновесие, которое искал на протяжении всей жизни. Певец подчеркнул, что в их паре отсутствуют эмоциональные колебания и конфликтные ситуации.

