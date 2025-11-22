МВД: Около 3 тысяч иностранцев сменили данные ради въезда в Россию

С начала года более трёх тысяч иностранцев сменили свои установочные данные, чтобы попасть в Россию. Об этом сообщил начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней трудовой миграции МВД Алексей Гасак в эфире «Милицейской волны».

Он отметил, что МВД совместно с пограничной службой выявляет такие попытки на ранних этапах. Когда приходит информация о смене данных, ведомство принимает решение о запрете въезда и продлевает сроки закрытия границы для нарушителей. По словам Гасака, подобные схемы используются для обхода ограничений, действующих в отношении конкретных иностранцев.

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге удалось ликвидировать крупный канал незаконной легализации мигрантов. Иностранцы, которые были фиктивно зарегистрированы в хостелах, на самом деле там не проживали. Они были трудоустроены в сферах общепита, доставки, строительства и такси.