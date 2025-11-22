Уровень недовольства правительством Мерца достиг исторического максимума

Подавляющее большинство граждан Германии выражают недовольство деятельностью кабинета министров под руководством Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют результаты опроса института INSA, опубликованные изданием Bild.

Согласно полученным цифрам, лишь каждый пятый житель страны (22%) одобряет работу правительственной коалиции. Одновременно с этим почти 70% респондентов заявили о своей негативной оценке деятельности кабинета министров, а каждый девятый участник опроса (11%) не сформировал определённой позиции по данному вопросу.

Персональные рейтинги федерального канцлера также продемонстрировали отрицательную динамику. В настоящее время только четверть опрошенных (25%) поддерживают действия Мерца на занимаемом посту, тогда как две недели назад этот показатель составлял 27%. Критическое отношение к работе главы правительства выразили 64% граждан, а 11% участников исследования не смогли дать однозначной оценки.

Политический ландшафт ФРГ демонстрирует стабильность, за исключением «Левой партии», которая утратила 1% и набрала бы 10% на гипотетических выборах. «Альтернатива для Германии» сохраняет лидерство с 26% поддержки, опережая блок ХДС/ХСС (25%) и Социал-демократическую партию (15%). «Зелёные» могли бы рассчитывать на 11%, тогда как остальные политические объединения не преодолели бы пятипроцентный барьер. Сбор данных осуществлялся 17-21 ноября при участии 1208 респондентов.

Ранее Life.ru рассказывал, что официальный представитель правительства ФРГ Штэфан Корнелиус проинформировал о телефонном разговоре лидеров Германии, Франции, Великобритании и Украины, где обсуждалась американская мирная инициатива. Мерц, Макрон и Стармер заверили Зеленского в своей полной и непоколебимой поддержке на пути к справедливому урегулированию. Все участники одобрили усилия США и согласовали необходимость защиты долгосрочных интересов Европы и Украины, отметив, что линия соприкосновения должна стать отправной точкой для компромисса. Также было достигнуто единство в том, что любое итоговое соглашение должно быть одобрено европейскими партнёрами на основе консенсуса.