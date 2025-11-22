Поставки российских удобрений в США в августе увеличились вдвое

Россия в августе более чем вдвое увеличила экспорт минеральных удобрений в Соединённые Штаты, достигнув максимального показателя за три месяца. Такие выводы следуют из анализа данных американской таможенной службы, проведённого РИА «Новости».

Общая стоимость поставок составила 164,2 миллиона долларов (более 12 миллиардов рублей), что существенно превышает результат июля, который был равен 75,9 миллиона долларов. В годовом сопоставлении экспорт также продемонстрировал значительный рост, поскольку в августе прошлого года его объём находился на отметке в 76,5 миллиона долларов. Текущий показатель стал наивысшим с мая, когда США закупили российских удобрений на 173,1 миллиона долларов.

При этом доля России в общем объёме американского импорта удобрений совершила резкий скачок. Она утроилась, поднявшись до 24% по сравнению с 7%, зафиксированными в августе предыдущего года. Основным поставщиком данной продукции на рынок США оставалась Канада, обеспечившая 52% всех поставок против 45% год назад. Неожиданным событием стало попадание Литвы в тройку ключевых экспортёров, чьи поставки в денежном выражении возросли в 415 раз.

Ранее сообщалось, что объём поставок российских удобрений в государства Евросоюза за три квартала достиг рекордного показателя с 2022 года. Суммарная стоимость экспортных отгрузок составила 1,346 миллиарда евро. Главным покупателем данной продукции среди стран ЕС стала Польша. На второй позиции расположилась Германия, а третье место заняла Румыния.