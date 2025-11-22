Водитель насмерть сбил подростка в Подмосковье на пешеходном переходе и скрылся

Водитель автомобиля Hyundai сбил подростка в подмосковных Озёрах и скрылся с места происшествия. Об инциденте со смертельным исходом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

Авария случилась сегодня около 17:27 по московскому времени у одного из домов на улице Ленина. По предварительным данным, несовершеннолетний пешеход сразу погиб от полученных травм. В настоящее время сотрудники ведомства проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Полиция также ведёт активные поиски водителя, скрывшегося с места совершения ДТП.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «Хендай», совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся. В результате ДТП несовершеннолетний 2008 года рождения погиб на месте», — говорится в сообщении.

