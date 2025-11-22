Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 19:19

От младенческой записи до хита «Встанем»: Репортаж Life.ru с концерта в честь 34-летия Shaman в Кремле

Life.ru показал, как Shaman отметил 34-летие в Кремле концертом «30 лет на сцене»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Shaman отпраздновал 34-летие большим сольным концертом в Кремлёвском дворце. Артист построил программу как персональную историю — с архивными кадрами, шутками о первых «гастролях» и редкими семейными записями. На сцене он признался, что впервые вышел к зрителям в четыре года, а первую песню записал ещё в младенчестве — этот звук он специально восстановил для шоу.

В Кремлёвском дворце прошёл концерт в честь 34-летия Shaman. Видео © Life.ru

Музыкант назвал программу «концертом-исповедью»: делился переживаниями, обращался к «маленькому себе» и говорил о том, что главное — делать то, что любишь всем сердцем. Вечер дополнили совместные выступления с Григорием Лепсом и Никитой Осиным, продюсером которого является Shaman. Не забыл Дронов и про родных — родители вышли на сцену поздравить сына, а на экране показали видеопоздравление от бабушки и дедушки.

  • В Кремлёвском дворце прошёл юбилейный концерт Ярослава Дронова. Фото © Life.ru
    В Кремлёвском дворце прошёл юбилейный концерт Ярослава Дронова. Фото © Life.ru
  • В Кремлёвском дворце прошёл юбилейный концерт Ярослава Дронова. Фото © Life.ru
    В Кремлёвском дворце прошёл юбилейный концерт Ярослава Дронова. Фото © Life.ru
  • В Кремлёвском дворце прошёл юбилейный концерт Ярослава Дронова. Фото © Life.ru
    В Кремлёвском дворце прошёл юбилейный концерт Ярослава Дронова. Фото © Life.ru
  • В Кремлёвском дворце прошёл юбилейный концерт Ярослава Дронова. Фото © Life.ru
    В Кремлёвском дворце прошёл юбилейный концерт Ярослава Дронова. Фото © Life.ru
  • В Кремлёвском дворце прошёл юбилейный концерт Ярослава Дронова. Фото © Life.ru
    В Кремлёвском дворце прошёл юбилейный концерт Ярослава Дронова. Фото © Life.ru
  • Ярослав Дронов спел с Григорием Лепсом. Фото © Life.ru
    Ярослав Дронов спел с Григорием Лепсом. Фото © Life.ru
  • Ярослав Дронов в восьмом классе. Фото © Life.ru
    Ярослав Дронов в восьмом классе. Фото © Life.ru
  • Родители поздравили Ярослава Дронова. Фото © Life.ru
    Родители поздравили Ярослава Дронова. Фото © Life.ru

В Кремлёвском дворце прошёл юбилейный концерт Ярослава Дронова. Фото © Life.ru

1 / 8

Shaman подчеркнул, что два своих праздника — день рождения и «30 лет на сцене» — он хотел отметить именно здесь, в Кремле, «сердцем и голосом». Во время концерта он станцевал медленный танец со своей избранницей Екатериной Мизулиной и поцеловал её на правах мужа. Под легендарную песню «Встанем» весь зрительный зал Кремлёвского дворца поднялся со своих кресел. А завершился концерт исполнением гимна России.

Ярослав Мизулин и Екатерина Дронова? Shaman ответил на вопрос о смене фамилии после свадьбы
Ярослав Мизулин и Екатерина Дронова? Shaman ответил на вопрос о смене фамилии после свадьбы

Кроме того, мероприятие посетили блогеры-пародисты, которые пришли в образах певца и его избранницы. Они поразили гостей и журналистов, крича: «Привет, родные!». «Клоны» нарядились и загримировались под Shaman и Мизулину. Позже к ним вышли «оригиналы», которые ничуть не обиделись пародии.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Екатерина Мизулина
  • Григорий Лепс
  • Шоубиз
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar