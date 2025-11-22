От младенческой записи до хита «Встанем»: Репортаж Life.ru с концерта в честь 34-летия Shaman в Кремле

Shaman отпраздновал 34-летие большим сольным концертом в Кремлёвском дворце. Артист построил программу как персональную историю — с архивными кадрами, шутками о первых «гастролях» и редкими семейными записями. На сцене он признался, что впервые вышел к зрителям в четыре года, а первую песню записал ещё в младенчестве — этот звук он специально восстановил для шоу.

В Кремлёвском дворце прошёл концерт в честь 34-летия Shaman. Видео © Life.ru

Музыкант назвал программу «концертом-исповедью»: делился переживаниями, обращался к «маленькому себе» и говорил о том, что главное — делать то, что любишь всем сердцем. Вечер дополнили совместные выступления с Григорием Лепсом и Никитой Осиным, продюсером которого является Shaman. Не забыл Дронов и про родных — родители вышли на сцену поздравить сына, а на экране показали видеопоздравление от бабушки и дедушки.

















Shaman подчеркнул, что два своих праздника — день рождения и «30 лет на сцене» — он хотел отметить именно здесь, в Кремле, «сердцем и голосом». Во время концерта он станцевал медленный танец со своей избранницей Екатериной Мизулиной и поцеловал её на правах мужа. Под легендарную песню «Встанем» весь зрительный зал Кремлёвского дворца поднялся со своих кресел. А завершился концерт исполнением гимна России.

Кроме того, мероприятие посетили блогеры-пародисты, которые пришли в образах певца и его избранницы. Они поразили гостей и журналистов, крича: «Привет, родные!». «Клоны» нарядились и загримировались под Shaman и Мизулину. Позже к ним вышли «оригиналы», которые ничуть не обиделись пародии.