Ярослав Мизулин и Екатерина Дронова? Shaman ответил на вопрос о смене фамилии после свадьбы

Певец Ярослав Дронов (Shaman) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не планируют менять фамилии после свадьбы. Об этом артист рассказал перед выступлением в Государственном Кремлёвском дворце «30 лет на сцене», передаёт корреспондент Life.ru.

«Менять фамилию — это значит документы, паспорта и все, что за этим тянется. Поэтому мы просто останемся при своих. Как вы это представляете? Ярослав Мизулин или Екатерина Дронова», — отметил исполнитель.

Shaman заявил, что для них важнее сохранить устоявшийся порядок повседневной жизни, чем проходить бюрократические процедуры, необходимые для смены фамилии.

Также Дронов раскрыл детали о подготовке к свадебным торжествам, которые запланированы на следующий год. «Мы не планируем шумную свадьбу. Думаем о каком-то закрытом помещении. Всё будет очень спокойно, очень потихоньку, без сенсаций. Свадьбу отметим в следующем году», — сообщил артист.