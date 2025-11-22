Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 ноября, 18:33

Ярослав Мизулин и Екатерина Дронова? Shaman ответил на вопрос о смене фамилии после свадьбы

Shaman заявил, что они с Мизулиной не будут менять фамилии после свадьбы

Shaman и Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / SHAMAN

Певец Ярослав Дронов (Shaman) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не планируют менять фамилии после свадьбы. Об этом артист рассказал перед выступлением в Государственном Кремлёвском дворце «30 лет на сцене», передаёт корреспондент Life.ru.

«Менять фамилию — это значит документы, паспорта и все, что за этим тянется. Поэтому мы просто останемся при своих. Как вы это представляете? Ярослав Мизулин или Екатерина Дронова», — отметил исполнитель.

Shaman заявил, что для них важнее сохранить устоявшийся порядок повседневной жизни, чем проходить бюрократические процедуры, необходимые для смены фамилии.

Также Дронов раскрыл детали о подготовке к свадебным торжествам, которые запланированы на следующий год. «Мы не планируем шумную свадьбу. Думаем о каком-то закрытом помещении. Всё будет очень спокойно, очень потихоньку, без сенсаций. Свадьбу отметим в следующем году», — сообщил артист.

Напомним, что Shaman и Екатерина Мизулина решили связать себя узами брака. Церемонию провели в Донецке, молодожёны выбрали строгие наряды в милитари-стиле для такой локации. Певец говорит, что он чувствует душевное спокойствие рядом со своей избранницей.

    avatar