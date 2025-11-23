Экстренный саммит Европейского союза, запланированный на 24 ноября, призван сорвать мирный план американского президента Дональда Трампа по прекращению конфликта вокруг Украины. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Очевидно, брюссельские ястребы собирают саммит для срыва мирного плана Трампа. Лидеры «партии войны» мечтают повторить кульбит марта 2022 года и максимально затянуть «войну до последнего украинца» исключительно под влиянием личных амбиций и русофобской паранойи», — заявил Слуцкий, подчеркнув, что саммит Евросоюза по Украине не внесёт никакого вклада в прекращение конфликта.

Политик также сослался на прогноз премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном выходе из тупика украинского конфликта. Слуцкий подчеркнул, что такой сценарий возможен лишь при условии, что Соединённые Штаты проявят твёрдость и не поддадутся давлению со стороны европейских политиков и украинских властей.